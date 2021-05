Hallado el cuerpo sin vida del menor desaparecido en el río Ebro

El agua se lo tragó ante los ojos de sus amigos

El adolescente desapareció en el río, al que se metió con un amigo tras disputar un partido de fútbol. Al parecer, se habían acercado a la orilla junto a otros dos chavales: un chico y una chica, que no llegaron a bañarse. "He visto que metía y sacaba varias veces la cabeza. Al final, ha empezado como a pedir ayuda, pero hemos pensado que estaba de broma. Al ver que realmente no salía nos hemos puesto todos muy nerviosos. Yo quería meterme, pero no me han dejado", contaba después del suceso uno de los menores del grupo.