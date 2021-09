“Cuando me llamaron sentí algo desgarrador en el pecho”, narrado la joven que tuvo que salir a toda prisa desde Ciudad Real, donde vive hasta Galicia. Ella “es una niña muy aplicada en los estudios”, muy “introvertida” pero “volcada” con las personas de su confianza.



“Es la amiga más leal del mundo, una persona que no cree en la maldad; siempre me decía que con cariño se podía arreglar a cualquiera y yo ahora no me quito esa frase de la cabeza”, señala antes de lamentar que el agresor no tenga responsabilidad penal alguna porque solo tiene 13 años.