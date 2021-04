El hermano del caníbal de Ventas que mató y se comió a su madre: "Sufría paranoias"

De buen estudiante a las paranoias y drogas

"Me voy a arrepentir toda la vida": la confesión del asesino en una carta a una amiga de la madre

En la sesión, ha comparecido una vecina amiga de la madre y que conocía a Alberto desde pequeño . Según su relato, se cruzó con el chico después de que hubiera cometido el crimen y no sospechó nada. "Le veía bien y guapo, me sonreía. Nunca sospeché nada", ha apuntado. Al salir de la sala, le ha dicho al acusado; "suerte". Otra amiga de la madre ha relatado que el joven le mandó desde la cárcel una carta en la que le pedía perdón y le preguntaba sobre su perro. " Me voy a arrepentir toda la vida", escribió el chico en la misiva.

"La sujetó del cuello hasta acabar con su vida"

Una amiga de la madre ha relatado un episodio en el que el joven sufrió alucinaciones y agredió físicamente a su progenitora, por lo que llamaron al 016 sin ser atendidos al tratarse de un teléfono para mujeres maltratadas y no para hijos que ejercen malos tratos a sus progenitores. "No hay ayudas a enfermos psiquiátricos", se ha lamentado la testigo, quien ha relatado que no supieron entonces cómo actuar, algo que solía pasar a menudo. La mujer ha relatado que el chico volvió con un trastorno mental claro tras su estancia en Grecia tras pasar por un Erasmus, donde consumió drogas que le agravaron su patología mental. "Ya no era el mismo", ha dicho.