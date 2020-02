El hermano de la presunta parricida de Logroño denuncia que han suplantado su identidad en redes

“Soy el hermano de ella. No sé por qué lo hizo. Se fugaron de casa las 3, no sabes qué infierno vivía mi sobrina. La maltrataban psicológicamente y la utilizaba el padre para hacerle daño a la madre... No defiendo lo que ha hecho mi hermana pero también tiene lo suyo...”. Este es el mensaje que apareció en el perfil de Twitter de Ramón Ugueto tras el hallazgo de su sobrina muerta en el hotel de Logroño.

Ramón contó a Cuatro al día como halló las cartas que después él y su otra hermana llevaron a la Guardia Civil. “Me levanté porque el perro estaba llorando, fui a buscar a mi madre, pero no estaba. Llamé a mi hermana y no respondía y mi otra hermana y yo llamamos a la policía y a los hospitales por si se había registrado algún accidente y nos dijeron que no, que estarían pasando el día en la playa. Me dio por mirar por toda la casa y solo me faltaba un armario, el del cuarto de mi madre, donde, al fondo vi las cartas y los teléfonos. Lo empecé a leer y no le encontraba sentido. Me quedé en shock. Uno no se imagina que puedan escribir unas cosas así ni por qué decían que se querían ir”.