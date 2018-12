La actriz de la serie 'El Príncipe' ha incendiado las redes sociales con una imagen sin maquillaje. En la publicación puede verse su cara plagada de pecas y los más de 42.000 me gusta que obtuvo en apenas unas horas.

La foto fue tomada en la isla de Zanzíbar , Tanzania, y la flor que la actriz lleva en el pelo, como si de un adorno se tratase, ofrece un look de lo más veraniego.

Hiba Abouk ha utilizado la expresión italiana "el dulce no hace nada" junto a las etiquetas "no filtros, no maquillaje, solo África, solo amor" como titular de una publicación que acumula más de 42.000 visitas.