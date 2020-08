"Los abuelos necesitan mucho respeto, humanidad y no ese trato vejatorio. Venimos a ver a nuestra familiar que no la vemos desde hace una semana. Hablamos con ella el viernes pasado porque las visitas han estado restringidas. Sabemos que ella está bien y tiene muchas ganas de vernos, como es natural", ha afirmado la hija, llamada Josefa, que confirma que, debido al estado de salud de su madre, no fue consciente del despiadado acto de las cuidadoras.