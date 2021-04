La hija de Heidi Klum sigue sus pasos y es portada de 'Glamour' de Alemania

“No podría estar más orgulloso de ti @leniklum”, ha publicado su madre en su cuenta de Instagram. "He querido hacer esto desde que era más joven, y estaba muy molesta con mi madre porque no me dejaba”, expresaba a Glamour Germany la Leni Klum, según publica Page Six. La joven, a su vez, celebraba en su cuenta de Instagram la portada: "Es un honor compartir esto con mi mamá @heidiklum, quien fue la primera modelo de portada de Glamour Germany".