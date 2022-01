La hija de una anciana de 90 años usuaria de la residencia de Moncada (Valencia) donde esta madrugada un incendio ha acabado con la vida de seis residentes y ha provocado la asistencia de otros 15, ha explicado que se desplazó al lugar al ver las ambulancias, Guardia Civil y Policía, y pudo ver los trabajos de evacuación: "Fue visto y no visto, entraban a pecho descubierto , había humo y los pobres se olvidaban de su vida para salvar otras".

Y se quedó esperando en la esquina. "Iban todos como locos", ha indicado, y ha añadido que fue difícil rescatar a los usuarios porque son personas que presentan problemas. La mujer ha alabado la labor de los efectivos y de "toda la contornada": "No me imaginaba que la gente corriera tanto, entraban a pecho descubierto", ha dicho, y ha afirmado estar "un poco más tranquila, pero la noche esta no la olvidaré en la vida".