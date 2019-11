‘Llamo para pedir una pizza’: la forma en que una joven denunció ante la policía que estaban pegando a su madre

Descolgó el teléfono para marcar el número de la policía. Sus primeras palabras cuando atendieron la llamada fueron: “Me gustaría pedir una pizza a…” Lo siguiente fue la contestación del agente que cogió el teléfono, interrumpiéndola: “¿Has llamado al 911 para pedir una pizza?”. –“Eh, sí… Apartamento…” continuó ella, intentando dar una dirección. Y el agente al teléfono volvió a decir: “Este es el número incorrecto para pedir una pizza”. –“No, no no… No lo estás entendiendo”, insistió la joven, logrando en ese momento que el policía comprendiese que verdaderamente no se había equivocado de número al marcar ni la llamada formaba parte de una broma. Todo lo contrario: estaba denunciando que su madre, en ese preciso instante, estaba siendo víctima de violencia doméstica y la persona que la estaba agrediendo estaba en casa. Encargar una pizza fue la manera de evitar que el agresor se diese cuenta de lo que estaba haciendo; el modo de poder facilitar a las autoridades una dirección, y la forma de asegurarse de que quien estaba pegando a su madre no iba a salir corriendo antes de que llegasen las autoridades. Y su estrategia funcionó. Los agentes se dirigieron a la localización y arrestaron al sospechoso.