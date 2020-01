La hija de una víctima de violencia machista, a la ministra Montero: "Que el asesinato de mi madre no salga tan barato"

Cumplió condena en Argelia por quemar la casa, no por el asesinato

"Desde que abrí los ojos, mi madre vivía en una situación de abuso causada por Raouf Bouziane, a quien rechazo como padre siendo el mismo presunto asesino de mi madre, aunque mi madre ya estaba divorciada ella todavía vivía en la situación de abuso, reportada en muchas ocasiones sin ninguna respuesta del estado. Mi madre no fue ayudada hasta que un día en 2010, él la asesinó y huyó a Argelia. Seis meses antes de que se llevara a cabo el asesinato, el mismo asesino había quemado la casa familiar de mi abuela que teníamos en Argelia una vez en Argelia fue encarcelado por el incendio y entró encarcelado con una sentencia de 15 años.Lal juez del Tribunal de Justicia de violencia de género Alicante se negó a que se juzgara esto, por el asesinato y el intento de asesinato de la entonces pareja de mi madre, en el país argelino ya que se habían llevado a cabo en Alicante (España)donde se consideraba correcto juzgarlo. Argelia rechazó el traslado del asesino y en 2012, se dio un segundo juicio sin siquiera datos ni permiso judicial y familiar, ya que dijo que el asesinato había sido causado por el honor, lo que es aceptado en un país como Argelia. (...) En 2018 descubrimos que su sentencia había sido retirada y que estaba libre en Argelia, y empezó a molestarnos de nuevo. Mi abuela y actual tutora legal es mayor y no puede lidiar con tanto sufrimiento (...) Ya no salgo, no entreno más, ya no hago nada. No entiendo cómo puede un asesino estar libre y tengo que dejar de cumplir mis sueños. Por esta misma razón le pido ayuda, y le pido que el caso del asesinato de mi madre no se cierre".

Estaban divorciados cuando Fátima fue asesinada

Mi madre me dejó con 4 años ,el asesino me previo de una vida con mi madre ,pero gracias a que tengo una abuela estupendo y unas tías que considero como mis hermanas, nunca sentí el vacío ni la falta de mi madre hasta que el asesino volvió y abrió el pasado que yo no recuerdo vivir ya que en ese tiempo yo no era más que una niña. Su salida en 2018,sin siquiera llegar a cumplir su condena hizo que yo me dejara de considerar argelina ya que el estado de Argelia le quitó derecho a mi madre cosa que es injusta ,no solo le quitó derecho a mi madre sino que hizo que su muerte pareciera barata y desde entonces no he vuelto a ir a Argelia. Su vuelta a España hizo que yo sintiera la tristeza y el dolor que esa niña pequeña no pudo sentir en el pasado, ya que gracias a mi familia nunca llegue a entrar en ese ámbito de dolor y tristeza. De repente sin darme cuenta me encontré en una situación de nervios y miedo que yo antes solo veía en las películas. Pero me siento muy agradecida ya que aunque mi estado de origen no nos hizo caso ,el estado español ,en concreto los policías de Alicante me protegieron de una manera que yo no esperaba .