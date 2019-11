Hijo, hijo, ayúdame con el móvil: casi la mitad de los españoles pronuncia esta frase

Un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky ha revelado que un 42% de los padres españoles llama a sus hijos cuando estos ya no vivían en casa para pedirles soporte técnico con cuestiones tecnológicas. Por otro lado, el 78% de los jóvenes españoles afirma estar preocupado de que sus progenitores puedan ser víctimas de fraude o que no sepan llevar a cabo las tareas técnicas si no les ayudan.