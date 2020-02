Los hijos de Liliana, huérfanos por la violencia machista, estarán bajo la tutela de la hermana del asesino

Tienen 11 y 13 años y fueron testigos de cómo su propio padre acababa presuntamente con la vida de su madre , Liliana, de 43 años, en un nuevo episodio de violencia machista con final trágico. Los pequeños perdieron a su progenitora y ahora también han perdido su pueblo y todo lo que tenían en él: su casa, su colegio, sus amigos, sus vecinos… En La Puebla de Almoradiel, Toledo , lugar donde se produjo el trágico suceso, numerosas personas se echaron a las calles para reclamar, precisamente, que estos niños no sufriesen todavía más daño y no les alejasen del lugar en el que tenían su vida.

El juez les envía con la hermana del presunto asesino

"Es un caso desgarrador que vivimos en primera persona. Me parte el corazón que los niños puedan estar sufriendo. Desde luego hay que aclarar que no es una decisión política, sino judicial, pero desde luego confiamos en los profesionales que tienen como principal objetivo velar por el bienestar de los menores y que no queden desamparados", ha expresado la responsable del Instituto de la Mujer castellanomanchego.