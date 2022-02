La hipótesis de que el cuerpo de Esther López estuviera desde el principio en la cuneta, gana enteros

Además, ante la pregunta de si con todas las batidas no se encontró a Esther, la respuesta es evidente. Las batidas se hicieron en dirección contraria, hacia el río no hacia el pueblo y la aparición de la mochila de Esther con el móvil hacen complicada la tesis de que un asesino la depositara después con el teléfono. Porque gracias a él sabrán dónde estuvo Esther hasta las 6 de la mañana cuando se apagó la señal. Lo que se enfrena a esta opción es el testimonio del senderista que encontró el cuerpo y que paseando antes por allí nunca vio el cuerpo, aunque según donde se encontró no es descartable que no se viera.