La historia detrás de la foto de una singular familia

Keia Jones-Baldwin se casó con su marido Richardro teniendo una hija de una relación anterior, Zariyah, pero quería aumentar el número de miembros en su familia. Keia y Richardro intentaron tener hijos por su cuenta pero no lo lograron. Sufrieron varios abortos y los trtamientos por fecundación in Vitro no consiguieron que Keia se quedase embarazada. Tuvieron que cambiar de plan.