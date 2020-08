Final feliz para Djibril, el bebé chimpancé huérfano de Bioparc: consigue ser aceptado por su madre adoptiva

Su genética es valiosísima por su origen, África , pues sus genes no están representados en Europa y no tiene parientes cercanos , por lo que el bebé era "una gran esperanza para la perpetuación de la subespecie, gravísimamente amenazada de extinción en su medio natural".

Sin embargo, su madre Kika, que no pudo aprender el comportamiento maternal, lo rechazó, no sabía cómo cuidarlo y no quiso aprender. Por ello, tras "múltiples e infructuosos intentos" para que lo aceptara, el equipo técnico del parque, en coordinación con los responsables del EEP, decidieron buscarle una madre adoptiva para que el pequeño.