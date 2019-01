Un hombre asesina a su mujer y, años después, trata de inculpar a su hija en el crimen

Según el fiscal encargado del caso, Matthew Bogdanos, fue dos años antes de su detención cuando el acusado redactó un mail, haciéndose pasar por su hija Anna, en el que confesaba haber matado a su madre: "Todos estos años he estado increíblemente asustada y culpable por la noche en que murió mi madre. Mentí. Ella no resbaló simplemente. Ese día peleamos acerca de su noviazgo... me volví loca y la empujé, ¡pero no pudo haber sido tan fuerte! ¡Yo no quería herirla! ¡Lo juro! Pero se cayó y yo escuché un ruido terrible y el agua comenzó a ponerse roja y traté de levantar su cabeza, pero ella se quedó inmóvil".