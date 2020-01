Un hombre es atacado por cinco perros mientras paseaba por el monte, en Asturias

«Yo iba tranquilamente por la carretera IA-3 cuando se me abalanzaron y me empezaron a morder las piernas, llegando a causarme una herida y rompiéndome el pantalón», recuerda la víctima de las mordeduras, que ya ha puesto la pertinente denuncia en el cuartel de la Guardia Civil y ha puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Illas lo ocurrido, según recoge el diario 'El Comercio'.



El propio afectado ha tenido conocimiento de que estos perros ya han causado más de un incidente. «Los vecinos que me ayudaron tras el ataque me dijeron que son perros que están bastante mal cuidados y muertos de hambre. Por lo que me han contado, deben de pertenecer a una persona mayor y tengo constancia de que incluso han llegado a matar a otros animales del pueblo, el más reciente una cabra de otra vecina unos pocos días antes», relata González. Una situación de la que también tienen constancia en el Ayuntamiento. «La verdad es que tuve suerte porque eran perros normales que no pertenecían a ninguna raza peligrosa. Por eso la herida es pequeña, aunque tengo que hacerme curas y tomar antibiótico durante varios días para prevenir una infección», destaca el afectado.