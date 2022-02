Salvo situaciones excepcionales como esa, el protagonista de esta historia pasa las horas en su cuarto, en pijama, clavado a la pantalla, con videojuegos, series y películas, y sólo sale para ducharse y comer. "Almuerza conmigo cuando no está jugando y lo mismo se levanta a las 10:00 que a las 15:00, según le haya ido el juego", narra su desesperada progenitora, quien reclama que diagnostiquen a su hijo de agorafobia y que reciba la correspondiente medicación . A sus 58 años, ella confiesa que "no puedo más, estoy muerta por dentro".

No obstante, la situación de su hijo no fue siempre así. El joven, de casi 1,90 metros de estatura, bien parecido y afable, era un excelente estudiante que nunca suspendía. En la Universidad de Málaga, donde estudiaba Administración de Empresas, llegó a sacar matrículas de honor, al tiempo que trabajaba para ganarse un dinero. Pero llegaron los primeros suspensos, las cosas empeoraron y "decidió dejar de estudiar".

Dado su comportamiento, aunque la mujer tiene las tres dosis de la vacuna contra el covid, el hijo no tiene ninguna: " No se vacuna por miedo a salir . Ahora tiene miedo de que yo traiga el covid".

El temor de la señora es qué pasará con su hijo si ella falta. Un médico le dio una vez una respuesta inquietante: "Me dijo que no me preocupara, que entonces se ocuparían de él. ¿Es que entonces me tengo que morir?", se pregunta.