Se libra de una multa al demostrar que estaba comiendo y no hablando por teléfono cuando conducía

Fue el viernes 26 de abril cuando la jueza encargada del caso declaró ainocente al haber una falta de pruebas. El acusado ha ofrecido diferentes declaraciones a los medios americanos como, por ejemplo, a ' The Post ' donde afirma haberse gastado más dinero en el juicio que en laque le pusieron los agentes en un principio. “Lo he hecho porque no quisiera que nadie más pasara por esto. Otras personas no tienen los medios para defenderse de la misma manera”, asegura el hombre.