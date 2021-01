Más de 24 horas esperando a la funeraria: "Esto es tercermundista"

"Esto es tercermundista"

"Esto es tercermundista", se lamenta agotada mientras relata cómo tuvo que recurrir a un amigo policía municipal para que fuera a buscarla a su casa de Madrid y la llevara hasta Juan, con quien hablaba todos los días pero que ayer no respondió al teléfono.



Para saber por qué no cogía el móvil en pleno temporal, la hija de Vicky movilizó a la Guardia Civil, que accedió a la casa con vehículos a través de la nieve primero y saltando luego desde el patio de una vecina. Se lo encontró muerto por causas naturales.



Desde la funeraria, dice hoy Vicky tras pasar una noche en una casa helada funcionando como nevera, les piden que tengan paciencia porque solo uno de sus vehículos tiene cadenas y hasta este mediodía no ha pasado la esperada quitanieves.



"Esta mañana iban a mandar a los operarios a comprar cadenas, pero aquí no aparece nadie y me han dicho ahora mismo que no iban a enterrar ni en La Almudena, ni en El Pardo, ni en Fuencarral", los cementerios más cercanos.