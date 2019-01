40 horas para un milagro

Los padres de Julen no están solos ni un solo minuto. La gente les rodea, les da ánimos, les ofrece sus casas, su comida. Ya han dejado ambos de dormir en el coche porque no pueden estar con la maquinaria trabajando a toda mecha, tanto que el motor debe ser parado para que no estalle. Hombres y máquinas trabajan al límite y también lo hacen los psicólogos que no dejan a los padres, que les insuflan ánimos ahora que las cosas parecen más complejas, que se espera un milagro.