El Hospital de La Fe de Valencia bate récord: 11 trasplantes de corazón en tan solo un mes

En el hospital valenciano de La Fe se batió el pasado mes de septiembre un récord que merece el aplauso de todos. Se realizaron un total de once trasplantes de corazón, algo que no había sucedido nunca. A pesar de estas estupendas cifras, Luis Almenar, responsable de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante del Hospital La Fe, ha dejado claro que lo importante “es poder trasplantar a cuanta más gente, mejor”. Once trasplantes en un mes superan el anterior récord de ocho. Así, el hospital valenciano ha hecho una media de un trasplante cada tres días cuando lo normal, en cualquier hospital en España, es dos trasplantes al mes.