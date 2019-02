La mala sanidad en un hospital mexicano: Una garrafa plástica como máscara de oxígeno para una recién nacida

"Para sorpresa y desesperación de mis hijos, una mujer que estaba ahí en urgencias, al parecer recepcionista, le dijo que no la podía aceptar porque no había cupo ".

La abuela, que ha recibido miles de me gusta y de comentarios, ha explicado que ella no se estaba burlando de la garrafa, porque le han informado que es una solución que usan en el hospital ante las carencias médicas que enfrentan.

"yo NO ME ESTABA MOFANDO, ni denostando el método que tienen, (porque en realidad no es una improvisación, según puedo ver en los comentarios, es un método que tiene años ) pues finalmente así enfrentan sus necesidades según sus recursos. Lo que quise hacer notar y no por mofa sino igual como un grito de auxilio para nuestro hospital, fue su ingeniosa tecnología, la cual merece mis respetos, pero mi afán (como algo secundario aunque no menos importante) era que se dieran cuenta las instancias correspondientes de estas carencias", escribió la mujer en Facebook.