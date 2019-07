La huelga de Iberia en el Aeropuerto de Barcelona causa 81 cancelaciones el domingo

Iberia ha asegurado que el domingo el seguimiento de la huelga ha sido del 14,79% hasta las 12.30 horas; mientras que el sábado fue del 17,5% hasta las 20 horas , y ha explicado en un comunicado que se han cumplido los servicios mínimos y que no ha habido incidencias.

En declaraciones a los periodistas en las instalaciones del Aeropuerto de Barcelona, el portavoz de UGT en Iberia Barcelona, Oscar Minguillón, ha dicho que no entrarán en la "guerra de cifras" sobre el seguimiento de la huelga contra Iberia y han insistido en que u n 80% de los trabajadores que no han realizado servicios mínimos han secundado la convocatoria .

Reunión del comité

Ramírez también ha afirmado que no descartan nuevas convocatorias de huelga si la empresa no está dispuesta a negociar: "No descartamos ningún escenario. Estamos convencidos de que esto debe tener una solución definitiva y la vamos a buscar de cualquier manera".