En total, hay "más de 650 plazas de médicos de familia sin suplencia en la Atención Primaria madrileña . En más de 130 centros de salud no se sustituye ni la mitad de las ausencias de los médicos de familia ", asegura en base a "los datos oficiales y los recogidos por Amyts".

Estampida de pediatras

"No es del todo cierto. El pasado verano la Administración tuvo oportunidad de fidelizar a los nuevos médicos de Familia y pediatras que terminaban la residencia en mayo. No lo hizo", añade el sindicato. Lamenta que la Consejería de Sanidad no haya dado "ningún paso para evitar el conflicto y únicamente ha impuesto unilateralmente unos servicios mínimos abusivos", del 70 %.