Los huertos urbanos y domésticos frenan la ansiedad y la inseguridad alimentaria

Para llevar a cabo este estudio publicado en 'Journal of Nutrition Education and Behavior' , los investigadores siguieron a 32 participantes en el programa de Valley Verde, en su mayoría hispanos o latinos y mujeres. El programa está dirigido a una población predominantemente de bajos ingreso e inmigrantes, brindándoles el conocimiento, las habilidades y las herramientas necesarias para cultivas sus propios huertos orgánicos.

"Las frutas y verduras son un suministro más estable. Ya no es como 'Oh, ¿y ahora qué? En este período solo podemos permitirnos un poco de ensalada'. Ahora simplemente vamos y lo cosechamos, y lo tenemos todo el tiempo", ha comentado una participante femenina del estudio de 47 años, describiendo cómo le ayudó el jardín durante las épocas del mes en las que el dinero no era suficiente.