Los huevos, uno de los alimentos más delicados: por qué no pueden estar en la nevera del supermercado

Aunque los huevos nunca se encuentran en la zona de neveras del supermercado, muchas personas los guardan en el frigorífico nada más llegar a casa. Esto puede provocar ciertas dudas ya que, si nosotros los conservamos en el frío, ¿por qué en el mercado no se hace?

No es necesario que se conserven en frío mientras se mantengan en un lugar seco y fresco, a una temperatura inferior a los 25ºC. Lo que sí es importante es que una vez metidos en el frigorífico no se saquen hasta que no se vayan a utilizar, para evitar esos cambios que pueden generar problemas. Un huevo puede mantenerse fresco hasta 28 días.