El auge de nuevos hábitos de consumo como el café o el vino están haciendo daño a los pubs ingleses y la apuesta por la cerveza. El cierre de locales no cesa.

El origen de las Public House (pub se remonta a 1393, cuando Ricardo II de Inglaterra permitió a las tabernas de venta de ale anunciarlo en sus fachadas. Desde entonces son una institución, una marca de país. La Universidad de Oxford elaboró un informe ante el declive de los mismos en el país, cada día más traumático. El impacto de no poder fumar fue todo un golpe, y no menos fueron la subida del salario mínimo y el aumento de los impuestos.

Pero también estamos ante uninfluido también porque la población no inglesa crece en el país y con este aumento también cambian los hábitos de consumo . Una encuesta delindicaba que sólo 5.8 de cada diez adultos ingleses bebían entre semana, frente a los 6.5 de hace una década. Otra muestra realizada por elseñalaba que en 2018 cada día se consumían 95 millones de tazas de café —25 millones más que hace diez años—. Y el gusto de los ingleses por el vino también crece.

Cierto que la socialización gracias a la pinta ha sido un clásico en Gran Bretaña. Los que practican el deporte de la pinta gozan de una media de ocho amigos cercanos, mientras que la gente no bebedora se queda en seis, señala un estudio elaborado por la Universidad de Oxford. Es decir, que ir de pubs aumenta los amigos. ¿Pueden entonces morir los pubs en un futuro cercano?.

“La sociedad británica necesita que el pub nos reúna. Somos una mierda para socializar sin alcohol. Somos un poco gruñones, pero puedes encontrar todas las convenciones sociales en un pub. Todo en él alienta la sociabilidad. Creo que los informes sobre la muerte del pub son totalmente exagerados”, señala Pete Brown, cervecero y autor de varios libros sobre los pubs ingleses. Pero lo cierto es que los datos no acompañan.

Cada día cerca de 14 tiendas echan el cierre en Reino Unido. En concreto, en la primera mitad del año 1123 tiendas desaparecieron de las 500 calles principales de Gran Bretaña, según un análisis de PwC. La moda y los electrodomésticos han sido los sectores que más han sufrido la venta on line. Pero lo que más llama la atención es que uno de los emblemas del país, exportados a toda Europa, como los pubs, también están sufriendo duramente el cambio social y el impacto de las redes sociales y las apps de citas para ligar. Porque aunque la mayoría de los británicos han conocido a su pareja en un pub, el porcentaje no para de caer. El aumento del salario mínimo y los impuestos tampoco ayudan. En Londres es donde más pubs se han cerrado. Gales resiste.

Los datos que la British Beer and Pub Association coinciden: uno de cada cuatro pubs ha cerrado en los últimos 35 años hasta llegar a los 50.800 actuales. Y no es porque haya menos gente porque la población ha aumentado un 16%. A esto se suma que la producción de cerveza, efecto colateral, también se ha reducido porque la pasión de los británicos por ella baja: ha caído un 32% desde los años 90.

La Campaign for Real Ale (CAMRA) , una organización de consumidores hizo pública una nota de prensa en la que asegura que 18 pubs se ven obligados a cerrar cada semana en el Reino Unido.

De hecho CAMRA ha nombrado a los cuatro mejores pubs del país como parte de su publicación Pub of the Year 2018, uno de los premios más respetados y conocidos del Reino Unido.

También en la carrera están las Damas en Little Gransden, un pub de pueblo con bancos de madera y un gran fuego, que ha sido administrado por la misma familia durante más de 60 años

El cuarto y último pub entre los cuatro primeros es el actual Pub of the Year de CAMRA - The Cricketers en St Helens. Un pub de la comunidad local amigable que también se salvó del cierre, el pub cuenta con 13 bombas de mano en el bar y ofrece cervezas de cerveceros regionales.