La responsable de Igualdad denuncia: "Violar puntúa en muchos videojuegos"

"No se trata de añadir por añadir", ha manifestado, reivindicando así la presencia femenina y de un enfoque de género en todos los ámbitos. Asimismo, ha argumentado que, a excepción de China, en todas las poblaciones, incluida la de España, la presencia de mujeres es mayoritaria.

El curso de verano está dirigido por la profesora Isabel Tajahuerce, experta en comunicación y genero, quien ha puesto encima de la mesa la necesidad de construir un futuro desde un enfoque de género, pero ha avisado de la dificultad de hacerlo si "no se ha estudiado" y "desde un imaginario basado en estereotipos" y "varones depredadores".

"Me preocupa un futuro que no puede expropiar un discurso ético", ha recalcado, apuntando que la inteligencia artificial del siglo XXI es "bienvenida", pero ha avisado de que únicamente con trabajar en la misma "no se puede pensar que uno es absolutamente innovador".