Casillas se incorpora al cuerpo técnico del Oporto mientras se recupera

El Oporto ha comunicado queocupará un nuevo cargo en la dirección deportiva del equipo portugués mientras se recupera del infarto de miocardio que sufrió el pasado 1 de mayo. El portero español se incorporó a la pretemporada del club , pero no ha entrenado desde entonces porque sigue con su proceso de recuperación. El equipo portugués ha comunicado el nuevo puesto temporal de Casillas con unas declaraciones del excapitán de la Selección.

🔵⚪ @IkerCasillas fará parte do staff diretivo da equipa de futebol, enquanto recupera do problema de saúde. 🎙 "Vou fazer a ligação entre a equipa e o clube." 🎙 "Que todos juntos possamos fazer uma grande época" Notícia completa👉 https://t.co/3yJTdPS57b #FCPorto pic.twitter.com/0NUWqxR5E8



"Voy a hacer algo diferente de lo que solía hacer, que era estar en el campo. Intentaré hacer la conexión entre el equipo y el club. El presidente me habló la temporada pasada cuando ocurrió todo y me dijo que quería que me quedara con ellos, cerca de los jugadores, cerca de los jóvenes. Así que trataré de hacer lo mejor para ayudar a mis compañeros", explicó el portero a la web oficial del Oporto.