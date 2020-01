Ilustradores y artistas colaboran con los manteros en Barcelona y sortean 20 chaquetas únicas

Estos artistas de renombre han querido mandar un mensaje muy potente para crear conciencia y avanzar así con la lucha antirracista. Los vendedores ambulantes quieren agradecer a las más de cinco mil personas que han participado en esta campaña porque gracias a esto el sindicato ha podido dar un paso al frente para cumplir los objetivos, que no son más que sacar a la gente de la calle, darles trabajo y que puedan llevar una vida digna.

Son personas que venden en la calle porque están excluidos del sistema laboral por la Ley de Extranjería. Sufren todo tipo de racismo. El social a la orden del día, no se sienten respetados por los demás incluso no sienten que se los considere seres humanos. Por otra parte viven el racismo institucional que no les permite trabajar a pesar de tener su oficio.