La familia del héroe que rescató a un bebé en el incendio de Badalona se queda sin hogar

La situación se complica para la familia del héroe que salvó la vida del bebé porque tienen que abandonar la vivienda de emergencia que les cedió la Generalitat. Deben dejar la vivienda porque no cumplen con los criterios técnicos para este tipo de alquileres sociales, el principal, que la familia no tenga ingresos. En el caso de esta familia trabajan tanto Yassin como su mujer, y por este motivo el ayuntamiento se ha ofrecido para ayudarles a buscar un piso de alquiler y ceder esta vivienda a familias que están en lista de espera con una situación más precaria. Yassin mantiene que con los dos sueldos no puede alimentar a las siete personas que viven en su casa y además hacer frente a un alquiler. Tampoco contempla regresar a su anterior vivienda porque su familia ha sido incapaz de superar el trauma de aquel día, y de hecho su mujer permanece de baja laboral desde el día del incendio. Son las víctimas económicas de un incendio que se llevó la vida de tres vecinos.