Pánico en Córdoba por un incendio que ha afectado a unas 15 personas

Unas 15 personas han resultado afectadas este lunes en el incendio registrado en el hueco de la escalera de un bloque de viviendas de la avenida Gran Capitán de la capital cordobesa, con vecinos que no podían salir a la calle y que han sido rescatados por los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). En declaraciones a los periodistas, el alcalde, José María Bellido, ha informado de que ha sido "un incendio de dimensiones considerables”, en el que hay 15 personas que han sido rescatadas y atendidas tras salir de sus domicilios con ayuda de los bomberos después de "quedar atrapadas , porque el fuego ha sido en el hueco de la escalera". "Aunque no ha afectado directamente a las viviendas , afortunadamente, afectaba el humo y el calor que se producía", y de ahí que estuvieran atrapadas y hayan necesitado de la ayuda de los bomberos, ha apuntado el regidor. Dichas personas fueron trasladadas al Hospital Reina Sofía "para que les hagan un examen por prudencia y ver que no hay nada, que aparentemente no lo hay", ha aseverado Bellido.

Trasladadas con afecciones leves

Además, ha precisado que "hay cuatro de las 15 que sí han sido trasladadas con afecciones leves por inhalación de humo, pero afortunadamente parece que nada grave", a lo que ha añadido que "dentro de la gravedad de la situación, no ha habido ningún fallecimiento, ni ninguna persona aparentemente con lesión grave".



Asimismo, el alcalde ha explicado que "en el edificio aparentemente no hay daños estructurales, pero se va a hacer un examen por parte del servicio de bomberos, también para confirmar que no hay daños estructurales", al tiempo que "de las personas que han salido, hay cuatro que han solicitado realojo durante estos días".



Mientras, el primer edil ha reconocido el trabajo de la Policía Local, Nacional y del SEIS, "que una vez más, como siempre, han reaccionado muy rápidamente, profesionalmente, jugándose el físico, pero han hecho con su trabajo que esto no haya tenido unas consecuencias más graves de las que afortunadamente ha tenido".



En concreto, desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía y los Bomberos han precisado que los primeros avisos del fuego se han registrado sobre las 16,00 horas en el número 25 de la citada vía.



Al respecto, los alertantes comunicaban que el incendio supuestamente se ha producido en el primer bloque y que había vecinos que no podían salir a la calle.



A la zona se han desplazado prácticamente todos los bomberos de los dos parques de la capital, con unos 16 efectivos en cuatro vehículos --tres autobombas y uno de autoescala--, así como los agentes de la Policía Nacional y Local y los facultativos sanitarios.