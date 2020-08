200 profesionales trabajan contra el incendio que arrasa Garafía, en La Palma

No obstante, las condiciones especialmente adversas del clima , con una alerta declarada por altas temperaturas, no ha favorecido las labores realizadas por los medios terrestres y aéreos durante toda la tarde.

El incendio está a punto de ser estabilizado, que no controlado

El incendio está cera de poder ser estabilizado, que no controlado, y cuenta con tres frentes activos.

"Ahora mismo la situación es que lo tenemos más o menos estabilizado. No está controlado aún y si las condiciones meteorológicas ayudan y la previsión de tiempo prevista para hoy de altas temperaturas y viendo no nos afectan mucho, puede ser que lo logremos mantener y que no se nos escape la zona que tenemos ahora mismo", dijo.