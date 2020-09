Estabilizado el incendio en una nave industrial de Sant Feliu de Llobregat que provocó una gran columna de humo

Se trata de una nave industrial dedicada a la producción de aromas y sabores para los alimentos cuya nave de 2.500 m2 se ha quemando totalmente. El personal es evacuado de inmediato ante la atónita mirada de los vecinos. El fuego ya está estabilizado y no hay ningún herido. Según los equipos de emergencias, las llamas se han originado en un depósito de combustible y han arrasado la nave por completo.

Aunque no se ha activado el Plan de Emergencias Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT), Protección Civil ha recomendado a la población que no se acerque a la zona y no permanezca en el exterior si les llega el humo o sienten molestias derivadas de este.