Incidentes en País Vasco: un detenido en Galdakao y una pelea durante un botellón en Portugalete

En una entrevista a Radio Euskadi, Erkoreka ha afirmado que no ha habido altercados graves esta pasada noche durante las 'no fiestas' en distintos municipios, aunque ha habido algunos incidentes en Galdakao, Portugalete, Bilbao, Amurrio, Tolosa y Plentzia, pero "no han sido grandes algaradas particularmente reseñables".