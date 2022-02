En su recurso, la aseguradora alegó que no se había probado que el olvido de la gasa ocurriera en esa operación, y pudo haber ocurrido en 2003, cuando se le practicó una primera cesárea.



Al desestimar la apelación, el tribunal de la Audiencia Provincial de Murcia señala que el perito designado por la demandante y el que designó el juzgado “coincidieron, de forma categórica y contundente, al asegurar que la gasa en el interior del cuerpo de la paciente procedía de la intervención realizada en 2009”.



Y añade que es altamente improbable que esa incidencia se hubiera producido en 2003 y no hubiera dado síntomas antes de 2009, para señalar así mismo que ese olvido, de haberse producido antes, habría sido advertido en la segunda cesárea, lo que no ocurrió.



Comenta así mismo el tribunal que difícilmente habría pasado desapercibida en la segunda cesárea, al tratarse de un ovillo de unos cincuenta o sesenta centímetros.