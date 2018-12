El Gobierno indulta a una mujer que mató a su expareja que la maltrataba de forma continuada

En el real decreto, publicado este lunes en el BOE, se conmuta a Gloria C. S la pena privativa de libertad impuesta "por otra de cuatro años de prisión , a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años".

Según el fallo judicial "los hechos probados ponen de manifiesto que la víctima venía maltratando a la acusada desde hace tiempo , que su relación estaba rota y que cuando se produjo el mortal desenlace, la acusada no se encontraba en plenas facultades mentales, dado el temor que sentía respecto a Williams (el fallecido) lo que disminuía seriamente su capacidad de actuar".

En esa primera ocasión tras la llegada de los agentes la víctima no presentó denuncia, pero posteriormente su expareja repitió la visita a su casa provocando una discusión que terminó cuando la mujer mató a su acosador con un cuchillo de cocina.

En consecuencia, la Audiencia Provincial consideró que la acusada se hallaba en una situación de "ofuscación motivada por el miedo que no podía soportar de seguir recibiendo maltrato , esto es, agresiones, insultos y coacciones (la acusada incluso dijo que la obligaba a prostituirse y le quitaba el dinero que ganaba".

"Es decir, la acusada ya no pudo contenerse ante el último episodio protagonizado por su ex que incluyó acoso, gritos y una nueva discusión, por lo que no pudiendo más, acabó con la vida de Williams", explicó la Audiencia Provincial.