50.000 euros en daños, el infierno de un desahucio por impago en Gran Canaria

El coste de reparar los daños podría suponer para la dueña una cantidad de 50.000 euros. El infierno de esta propietaria que hoy no se atreve a mostrar su rostro por miedo a las represalias no termina aquí, declara que no puede abandonar la casa “porque se me meten los ocupas”. Además, durante la jornada del domingo sufrió una amenaza en plena calle por parte de su antiguo inquilino, te voy a quemar la casa contigo dentro, le dijo.