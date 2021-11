El influencer que criticó a los palmeros que abandonaron a sus animales: "En La Palma hay una gentuza increíble"

El influencer que compartió vídeos de animales abandonados en La Palma y señaló como culpables a los habitantes de la isla por no hacerse cargo de sus animales ha vuelto a la carga en redes.

El tiktoker Germán Molina no ha dudado en volver a criticar duramente a "la gran mayoría" de la población de la isla, asegurando que hay muchísimo maltrato animal allí: "En La Palma hay una gentuza increíble", asegura el joven.

Un mensaje que apunta directamente a los palmeros y que no queda solo en eso: "Si yo estuviera en La Palma, a cualquier idiota de estos que se me ponga por delante, nos buscamos una ruina, o es esa persona o soy yo, así de claro, yo cuando salgo al ring es para pelear".

Además, el influencer asegura que en la isla hay muchos más casos de maltrato animal de los que han salido a la luz, y que los animalistas de La Palma no quieren decir nada por miedo: "Los animalistas de allí no pueden hablar porque os los coméis, los amenazáis y no pueden hablar".