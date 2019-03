La influencia negativa de los 'influencers' y 'youtubers' en la alimentación infantil

A cada grupo se le mostró una variedad de bocadillo: saludables, no saludables y productos no alimenticios al tercero. El resultado fue que los niños que observaron productos no saludables consumieron un 32 % más de calorías en bocadillos poco saludables y un 26 % más de calorías totales (de bocadillos saludables y no saludables), en comparación con los niños que vieron las imágenes de no alimentos.