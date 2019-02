Ingrid Oliveira confiesa su calvario tras el escándalo sexual de las olimpiadas de Río

Ingrid señala que “ fui acusada por todo el mundo . Me han asediado. Recibí pornografía. Recibí propuesta para hacer programas sexuales, no de televisión. Perdí trabajos. He sido atacada por diarios de todo el mundo. En Wikipedia, me definieron como 'la niña que hizo pértiga'. Escribieron historias que no viví. Todo porque soy una mujer que tiene sexo. Es hora de contar quién soy yo y lo que he vivido"

"Llevé a Pedro Gonçalves a mi habitación. Pero no fue en la víspera de la competición de ninguno de los dos. Y no pasó la noche conmigo. No expulsé a nadie de la habitación y no me expulsaron de los Juegos. Conocí a Pedro en los Juegos Panamericanos de Toronto (2015) pero sólo por redes sociales. En los Juegos nos encontramos y empezamos a hablar y al final quisimos algo más. Antes de la ceremonia de apertura hablé con mi compañera de habitación para ver si podía llevarle allí. Me dejó. No fui la única. Muchos también lo han hecho en otras competiciones... Tenías que haber visto el número de condones que repartieron en la Villa. ¿Qué eran, para hacer globos? (Usain) Bolt se llevó a una chica sin acreditación a la habitación y hubo gente que hizo Tinder para ligar. Pero esos casos no se filtraron"