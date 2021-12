Las iniciativas solidarias que proporcionan "felicidad" a los mayores que están solos en Navidad: "Es maravilloso"

Pasar la Navidad a solas no es plato de buen gusto y menos para los más mayores. Muchos de ellos se ven obligados a pasar estas fechas tan señaladas sin la compañía de sus familiares. Por eso, iniciativas solidarias para que los mayores no estén solos en Navidad se han ido poniendo de moda y muchas personas deciden promoverlas para no dejar solos a los ancianos en estas fechas señaladas.