La nueva vida de Alex tras sobrevivir a la bacteria 'come carne'

“Un día me levanté a mitad de la noche y había sangre en mi orina. Cuando me desperté al día siguientey mi piel había empezado a ponerse morada”, cuenta el hombre en declaraciones recogidas por Daily Mail

“Estuve en terapia intensiva durante seis o siete semanas y me sometía a cirugía cada dos días. La infección estaba tratando de llegar a mi corazón. Comenzó con las puntas de los dedos y la nariz y cuando nos dimos cuenta, mis piernas se volvieron negras en tres o cuatro días. Pensamos que no iba a sobrevivir. Tenía más posibilidades de ganar la Lotería Nacional que de conseguir esto”, explica Lewis.

El mayor impacto que ha tenido la vida de Lewis después de la operación ha sido recuperar la relación con su hijo Sam, de siete años. “Mi hijo tenía solo tres años y estaba muy asustado por lo que me había sucedido. Ni siquiera se acercó para abrazarme. Sabía que era papá, pero no podía descifrar qué estaba mal. Antes de caer enfermo teníamos un vínculo increíble, éramos inseparables, pero se cortó de inmediato. Nunca pensé que lo recuperaría. Nos llevó muchísimo tiempo volver a donde estábamos, pero ahora estamos y lo hemos estado haciendo durante seis meses. Tiene siete años y ahora me hace preguntas y comprende mejor qué fue lo que me pasó”, explica.