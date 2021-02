Amadú, el inmigrante que ayudó a detener a un ladrón de ancianas en Gijón: "He hecho lo que tenía que haber hecho"

Frente a los discursos de odio y contra los extranjeros hoy se ha conocido el caso de un héroe que llegó a España hace 15 años en una patera. Un joven inmigrante de Ghana que se llama Maharuf Amadú. La valentía de este joven permitió detener a un individuo que acababa de asaltar a dos mujeres . No se lo pensó, persiguió al delincuente y condujo a la policía hasta él.

Una anciana estaba tirada en en este paso de peatones de Gijón y Maharuf al verla se acercó rápidamente a ella. "La levanté y la mujer se puso a llorar, que le habían quitado el bolso, decía... me giré y lo vi corriendo", nos cuenta. Cargado de rabia no lo dudó y se fue tras el delincuente: "Lo seguí hasta este portal". No logró echarle mano, pero su carrera sirvió para contar a la Policía que se había escondido en uno de estos pisos.