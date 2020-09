133 años de prisión para el acusado de los asesinatos de cinco jesuitas españoles en El Salvador

Por cada uno de ellos se le impone la pena de " 26 años, 8 meses y un día de reclusión mayor" , aunque el límite máximo de condena no excederá los 30 años.

Del mismo modo, a Montano también se le considera autor de los asesinatos de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López y López, de la cocinera de la universidad, Julia Elba Ramos, y de su hija de 15 años, Celina Mariceth Ramos, ejecutados junto con los religiosos, pero no puede como refleja la sentencia de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal no pueden condenarle por estos hechos al no haber sido extraditado por Estados Unidos por esos crímenes.