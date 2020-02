Un idiota profesional: las imágenes de este instagramer lo demuestran

La fiebre por conseguir el selfie más arriesgado se ha descontrolado. Para algunos ya no es suficiente con sacarse una foto a uno mismo sino que buscan captar la imagen más arriesgada en los sitios más peligrosos posibles. El último caso de esta moda lo ha protagonizado un instagramer británico que trepó hasta la planta once de un edificio en Benidorm . Un joven muy conocido en este universo que alardea de ser, según él mismo, un “idiota profesional”.

El instagramer que se apoda ‘Nuisance’ (@thelittlenuisance_) en Instagram, alertó ayer a los vecinos que no dudaron en llamar a la policía. Sucedió la mañana del pasado domingo en la Avenida Alfonso Puchades de Benidorm, ¡está loco, se va a caer! Exclamaban las vecinas de Benidorm con preocupación. El joven se grabó trepando por la fachada hasta la cima haciendo peligrosos malabarismos. La policía lo llevó a comisaría y entre risas, se grabó en el coche patrulla. No lo han acusado de nada porque creen que no hay delito si los vecinos no lo denuncian.