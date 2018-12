El director del centro donde trabaja Laura Luelmo, Isidoro Romero, ha hecho unas declaraciones a los medios para explicar como los alumnos están llevando la desaparición de su profesora. "Cada profesor ha hablado con sus alumnos para tranquilizarlos", ha explicado Romero que ha comentado que el primer día que la joven zamorana no fue a trabajar pensaron que estaría "enferma".

Laura, de 26 años y natural de Zamora, se incorporó a este centro el pasado tres de diciembre para cubrir una baja. Fue una compañera de trabajo del centro quien le alquiló la vivienda en El Campillo. Cuando el jueves no fue a trabajar en el Instituto pensaron que estaría enferma. Al no acudir a trabajar tampoco el viernes y no responder al teléfono comenzaron a preocuparse. La Guardia Civil ya estaba alertada de su desapareción en ese momento.