La consellera de Salud lamenta los insultos y amenazas a una doctora por no hablar catalán

La consellera de Salud de Cataluña, Alba Vergés, ha lamentado los insultos que recibió una médico en un centro de salud de Les Corts, en Barcelona, porque no sabe catalán y habló en castellano a una paciente. “¡Aquí vienen médicos con el ánimo del colonizador a menospreciarnos, no solo esta médica sino otras muchas! Incluso este es un país en el que no te puede morir ni en catalán”, llegaron a decir un grupo de independentistas al director médico del centro.