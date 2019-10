Intentó tener sexo con el cadáver de una enfermera tras estrangularla por celos

Boh Soon Ho, un malasio de 51 años, está siendo juzgado en Singapur por asesinar a Zhang Xhuaxiang, una enfermera china de 28 años , después de que ella rechazara sus proposiciones sexuales y le contara que tenía relaciones con otros hombres. Lo más espeluznante del caso es que el hombre ha admitido que trató de tener sexo con el cadáver de la chica después de haberla estrangulado presa de los celos.

Boh desistió de su intento de tener relaciones sexuales con la joven asesinada porque no podía excitarse , y después fracasó en su intento de suicidarse tirándose a un río porque el agua era "demasiado maloliente" como para saltar .

Boh invitó a Zhang a su casa a almorzar e intentó en vano dos veces tener relaciones sexuales con ella . La empujó sobre la cama, la besó y la tocó, pero ella le advirtió de que le mordería la lengua si persistía. Además, le confesó que se veía con otros dos hombres. "Durante muchos años gasté mucho dinero en ella y le compraba muchas cosas . De repente, dos hombres aparecieron en escena y no pude aceptarlo", ha confesado el malasio.

Afirmó que solo tenía la intención de asustar a Zhang cuando le puso la toalla alrededor de su cuello. "No pensé demasiado. Fue un momento de impulso. No tenía intención de matarla. No esperaba que las cosas salieran de esa manera", explicó Boh, que luego tomó fotos del cuerpo desnudo de Zhang e intentó tener relaciones sexuales con su cadáver sin poder conseguirlo.